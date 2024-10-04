مشروع سكن لكل المصريين.. يبحث عدد كبير من الأشخاص في الفترة الأخيرة وخاصة الشباب على شقق سكن لكل المصريين، ومعرفة شروط التقديم.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل.

ويبحث المواطنون عن أهم شروط حجز وحدة في «سكن لكل المصريين» المُنتظر طرحها قريبًا، والتي تشترطها وزارة الإسكان، بحسب الموقع لرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

5 شروط لحجز وحدة في سكن لكل المصريين

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة أي «الزوج/الزوجة/الأولاد القصر»، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.



- ألا يكون المتقدم أو للأسرة قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي.

- ألا يكون سبق التخصيص للمُتقدم أو الأسرة وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.



- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها.

أهم الشروط لإمكانية حجز شقة

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية.

- عدم امتلاك المُتقدم أو الأسرة لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها بينما يستثنى من ذلك المتقدمين متوسطي الدخل.