بذكرى ميلادها.. رجال في حياة شمس البارودي

يحل اليوم الموافق الرابع من شهر أكتوبر ذكرى ميلاد الفنانة القديرة شمس البارودي التي تركت بصمة خالدة في عالم الفن والتمثيل بأدوارها المميزة.

وكانت حياة البارودي مليئة بالمغامرات ولعل زيجاتها وسبب اعتزالها واحدة منهم حيث تزوجت الراحلة من الأمير خالد بن سعود عام 1969م وانفصلا بعد 3 أشهر فقط.

وبعد ثلاث سنوات من انفصالها عن زوجها السابق قابلت الفنان حسن يوسف وتزوجا عام 1972م، أنجبت أبناءَها الأربعة: ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله، مثلت مع زوجها أفلاما عدة منها فيلم الجبان والحب عام 1975.

بداية شمس البارودي

درست البارودي في معهد الفنون المسرحية لمدة عامين ونصف وكان أول أدوارها في مسلسل تليفزيوني بعنوان العسل المر.

بدأت حياتها الفنية في مطلع الستينيات، وكانت آنذاك تستخدم اسم الشهرة (شمس الملوك)، لكنها سرعان ما غيرت اسم شهرتها ليكون (شمس البارودي) على اسم عائلتها.

تعددت أدوارها في السينما والتي جعلت منها أيقونة من أيقونات الإغراء في تاريخ السينما المصرية، ومن الأفلام التي شاركت فيها: (حمام الملاطيلي، الرجل الآخر، المتعة والعذاب، شارع الملاهي).