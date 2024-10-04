بحفل عائلي مبهج.. الوليد مقداد وزوجته يعلنان عن جنس طفلهما الأول (صور)

أعلن اليوتيوبر الشهير ونجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد وزوجته نور مقداد لأول مرة عن جنس طفلهما في حفل بسيط يجمع أفراد عائلتهم وأصدقاءهم المقربين.

وشارك الوليد عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام مقطع فيديو يوثق فيه لحظة الإعلان عن جنس طفلهما الذي اتضحى أنها "أنثى" وعلق قائلًا:" {رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ} الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه 🌸🩷💕بنوتتنا الأولى جاي عالطريق واحنا بنستناها بكل حب وحماس💕ربّ يتمملنا جيتها على الدنيا بخير، ويجعلها صالحة بارة رضية ومن حفظة القرآن الكريم، ويرزق كل مشتهي الذرية الصالحة🙏🏻💕".

وشاركت زوجته نور مقداد من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام فيديو لحظة الكشف عن الجنين، مضيفة تعليق كتبت عليه: {رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ}والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه بنوتتنا الأولى جاي عالطريق واحنا بنستناها بكل حب وحماس ربّ سيتمملنا جيتها على الدنيا بخير، وسيجعلها صالحة بارة رضية ويا رب تكون من حفظة القرآن الكريم، وأن يرزق كل مشتهي الذرية الصالحة.