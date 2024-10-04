أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الجمعة

تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في سوق مواد البناء، حيث انخفض سعر طن الحديد مسجلًا 39926 جنيهًا، فيما ارتفع سعر طن الأسمنت 2766 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 4 أكتوبر 2024

وننشر لكم أسعار الحديد والأسمنت اليوم 4 أكتوبر 2024، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر طن حديد عز

انخفض سعر طن حديد عز بنحو 488 جنيهًا، ليسجل سعر الطن حوالي 42118 جنيهًا.

سعر طن الحديد الاستثماري

انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بنحو 843 جنيهًا، ليسجل سعر الطن حوالي 39926 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت الرمادي

ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بنحو 42 جنيهًا، ليسجل سعر الطن حوالي 2766 جنيهًا.