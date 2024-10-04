اليوم.. قمة تاريخية بين الأهلي والزمالك في دوري السيدات

تتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر نادي الزمالك لمتابعة القمة التاريخية والمرتقبة بين الأهلي والزمالك في أولى جولات دوري كرة القدم للسيدات لموسم 2024-2025.

وتشهد هذه النسخة أول مشاركة لفريقي الأهلي والزمالك في المسابقة، بعدما قام القطبين بتأسيس فرق للسيدات وفقاً لإشتراطات الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، من أجل الحصول على رخصة الأندية المحترفة.

وأبرم الأهلي والزمالك عدداً كبيراً من الصفقات إستعداداً للظهور بشكل مميز في بطولة الدوري الذي يشهد العهديد من التغيرات في موسمه الجديد.

ويشارك في مسابقة الدوري بالموسم الحالي 19 فريقاً في خطوة مهمة نحو تطوير كرة القدم النسائية في مصر خلال السنوات المقلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري السيدات

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في أولى جولات دوري السيدات في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل مباراة القمة الاولى في دوري السيدات بين الاهلي والزمالك بشكل حصري عبر فضائية “أون تايم سبورت”.

نظام بطولة دوري السيدات

تلعب منافسات دوري السيدات في موسم 2024-2025 بنظام الدوري من دور واحد، على أن تتأهل الفرق الـ 10 الاولى للمرحلة النهائية من أجل المنافسة على اللقب، بينما تتنافس الفرق التسعة الباقية من أجل الهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني.