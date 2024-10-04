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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

الأوبرا تحتفي بانتصارات أكتوبر بحفل مواهب ذوي القدرات الخاصة.. الليلة

حفل مواهب ذوي القدرات
حفل مواهب ذوي القدرات الخاصة

تنظم وزارة الثقافة ضمن الاحتفالات بذكري انتصارات أكتوبر حفلًا بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، للدارسين بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، يحييه فصل ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت همام، وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم، الجمعة على المسرح المكشوف.

 يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة التي عبرت عن المشاعر الوطنية، منها: "بسم الله ، لفي البلاد يا صبية، رايحة فين يا عروسة، حبيت بلدي، حلفونا، سنة ورا سنة، حلاوة شمسنا ، حلوة بلادي ، اكتبو تواريخ ، أم البطل ، أبويا وصاني، دولا مين ، أم الشهيد ، وآه يا عبد الودود ، مصر هى أمي ، يحكي أن ، كل الطيور بتهاجر ، سلام يا دفعة ، سمينا وعدينا ..أداء محمد أيمن، مريم طارق ، عبد الرحمن محمود ، محمد مصطفي ، حنين سامح ، منة محمد ، أميرة محمد ، فاطمة محمود ، ياسمين طارق ، أميرة عزت ، كريم جابر، عبد الرحمن جابر، فريدة إسلام، ماري مجدي، زياد خالد ، أياد ، داليا عطية، ريم هاني، سلوان محمد، علي فرج ، لبني، فرح، هيلانة، حسن الكاف، محمد ، مروان، أميرة، جاسمين، مصطفى عبدالرحمن، بسمة ثابت.

 يذكر أن مركز تنمية المواهب، أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم اقسامًا مختلفة ومتنوعة، إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.

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