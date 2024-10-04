صحة دمياط تطلق قافلة طبية بقرية دار السلام

أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية مجانية بقرية دار السلام التابعة لقرية كفر شحاتة بمركز كفر سعد بدمياط وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وأشرف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، ومتابعة اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد؛ للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأكدت مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضمنت ٨ عيادات تخصصية ، علاوة على تضمنها وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها ٩٤٣ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم إحالة عدد ١١ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، وأيضًا إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٦ حالات ، وإجراء ٢٩٣ تحليل بمعمل الدم و ٢٤ تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص ٣٣حالة بالأشعة و ٢٧ حالة بالسونار ، وفحص ١٥٦ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعقد ١١ ندوة للتثقيف الصحى حضرها ١٢١مواطن