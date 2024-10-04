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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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حصد الأهلي لبرونزية كأس العالم للأندية إرضاءً للاعبين.. ناقد رياضي يوضح (فيديو)

الأهلي وبرشلونة
الأهلي وبرشلونة

علق الناقد الرياضي محمد عماد، على تحقيق فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي الميدالية البروزنزية، وذلك ببطولة كأس العالم للأندية، التي استضافتها مصر خلال الأيام الماضية في العاصمة الإدارية الجديدة، وكان حقق فريق يد الأهلي الفوز أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29، خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج “صباح البلد”، والمذاع على قناة صدى البلد.

 

وأوضح أن أداء رجال الأهلي كان مميز طوال البطولة والتألق في مباراة أمس أمام برشلونة الإسباني لتكلل المجهود الكبير بالبطولة، قائلًا: “رجال يد الأهلي سطروا تاريخيا جديدا لكرة اليد المصرية”، مشددًا على أن فريق كرة اليد بالنادي الأهلي تلقى هزيمة بنتيجة 28-24 من فريق ماجديبورج الألماني،  في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد، رغم تقدمه طيلة المباراة، إلا أن الفريق أنهك بدنيا في الدقائق الأخيرة.

وتابع :"حراس مرمى النادي الأهلي قدموا مستوى مميز في كل مباريات البطولة، وكان لهم دورا كبيرا في تتويج الأهلي بالبرونزية بكأس العالم للأندية"، مشددًا على أن الأهلي كان يستحق تحقيق الميدالية الفضية بهذه البطولة على الأقل؛ نظرًا للأداء المميز خلال مباريات البطولة، مضيفًا: “البرونزية إرضاءً لهم على المجهود الكبير”.

 

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