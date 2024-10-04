هتأخر ساعتك 60 دقيقة خلال أيام.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي

يترقب العديد من المواطنين موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وذلك لانه يترتب عليه الكثير من الامور الحياتية المرتبطة من بالأعمال المختلفة.

وبحسبما أعلنه مجلس الوزراء المصري، يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر، بتأخير الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح 11 مساءً، لينتهي بذلك العمل بنظام التوقيت الصيفي.

فيما يستمر العمل بـ نظام التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، تنتهي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025.

التوقيت الشتوي للمحلات

من ناحية أخرى بدأ العمل بـ التوقيت الشتوي يوم الجمعة الماضي لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، باستثناء الصيدليات، خدمات التيك أواي للمطاعم والكافيهات، البقالة والسوبر ماركت، الأفران، أسواق الخضار والفاكهة، وذلك لارتباطها باحتياجات المواطنين.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، أصدر خلال شهر يوليو الماضي قرارا بإغلاق المحلات التجارية والورش في تمام الساعة العاشرة مساء، وإغلاق المطاعم في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا لترشيد الكهرباء، وتم استثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم من القراروذلك ضمن خطة الحكومة لمواجهة انقطاع الكهرباء.