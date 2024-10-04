أسوان تسعى للتغلب على المعوقات والتحديات بقرية غرب سهيل

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بعقد إجتماع تنسيقى مع أهالى قرية غرب سهيل للتغلب على المعوقات والتحديات التى تساهم فى زيادة وتيرة العمل الخاصة بإنهاء أعمال شبكات الصرف الصحى، واستكمال إنشاء محطة المعالجة ، وأثناء الإجتماع، الذى حضره محمد مندور مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ، والشركة المنفذة.

أكدت المهندسة سوزان متولى، أن الإجتماع قد أسفر عن عرض بعض المقترحات ، والتى سيتم عرضها على محافظ أسوان للتصديق عليها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافته إلى أن الإنتهاء من هذه المشروعات سيساهم بشكل مباشر فى خدمة أكثر من 15 ألف نسمة بالقرية ، وأيضاً الحركة السياحية الوافدة لهذه القرية ذات الشهرة العالمية .

يأتي ذلك من أجل الإسراع بمعدلات المشروعات الجارية داخل قرية غرب سهيل ، وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، والمدرجة ضمن مشروعات المرحلة الثانية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "