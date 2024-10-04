الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

نجم يد الأهلي: «كنا عاوزين نوصل النهائي ونستاهل الفوز على برشلونة»

بوابة الوفد الإلكترونية

عبر نجم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الأهلي، عبدالرحمن حميد، عن سعادته الكبيرة بتحقيق المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على برشلونة.

وقال حميد خلال مداخلته ببرنامج ملعب الشمس والمذاع على قناة الشمس مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن الكوماندوز تفوق على برشلونة بطل أوروبا واستطاعنا الفوز عليهم  بكل جدارة.

وأضاف، الجميع حزين بعدم التواجد في النهائي لكن الفوز على برشلونة وتحقيق البرونزية أثلجت صدورنا بعض الشيء.

وأكمل، أقدم الشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، ودائما المجلس داعم قوي للفريق

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