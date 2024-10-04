أبوالمعاطي: شيكابالا والسعيد لهما تأثير واضح داخل غرفة الملابس

أكد حسن أبو المعاطي، الظهير الأيسر الشاب لفريق الزمالك، رغبته في الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال أبوالمعاطي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا وعبدالله السعيد لهما تأثير واضح داخل غرفة الملابس كما أنهما لهما دور كبير مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "أحصل على نصائح من شيكابالا وعمر جابر لأنهما كانوا في قطاع الناشئين وهذا الأمر يمنحني المزيد من الثقة، وشاركت في 4 مباريات مع الزمالك خلال الموسم الماضي".



في سياق متصل أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، تصنيف الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، قبل القرعة التي حدد لها يوم الإثنين المقبل لمنافسات دور المجموعات من البطولة.





وجاء نادي الزمالك في التصنيف الأول من المنافسات باعتباره حامل لقب النسخة الأخيرة للبطولة.

وضم التصنيف الأول للبطولة أنديبة الزمالك ونهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني واتحاد العاصمة الجزائري.

بينما ضم التصنيف الثاني أندية أسيك ميموزا الايفواري والملعب المالي والمصري والصفاقسي التونسي .

وجاء المستوى الثالث ناديي إنيمبا النيجيري وجراف السنغالي .

وضمت التصنيف الرابع : لواندا سول واف سي برافوز من أنجولا وشباب قسنطينة الجزائري وأورابا يونايتد البتسواني وبلاك بولز الموزمبيقي وستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ويخوض الزمالك منافسات الكونفدرالية منتشيًا بتحقيقه لقبها الأخير ، كذلك بتتويجه بكأس السوبر الأفريقي.