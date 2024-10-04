منتج "التاروت" يكشف سبب اعتراض الرقابة على اسم الفيلم (فيديو)

قال بلال صبري منتج فيلم التاروت، إن الرقابة لم تعترض على أي مشهد في الفيلم، موضحا أن الاعتراض كان حول اسم الفيلم فقط لتشابهه مع اسم مسلسل



وقال بلال صبري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نقابة المهن التمثيلية أصدرت قرارا بعدم مشاركة أي بلوجر في الأفلام بالرغم أن الفيلم تم تصويره منذ عام ونصف وبالتالي لا ينطبق عليه هذا القرار، بالإضافة إلى أن البلوجر الذي ظهر في الفيلم لم يمثل سوى في مشهد واحد

وتابع منتج فيلم التاروت، أؤيد قرار الدكتور أشرف زكي ولكن يجب تطبيقه في الأعمال التي يتم تصويرها عقب صدوره، مشددا على أن الفيلم لا يحتوى على أي مشاهد خادشة للحياء وما يقال في هذا الإطار لا يعد كونه شائعات مغرضة من أحد الكتاب الذي رفضت الفنان رانيا يوسف إجراء حوارا صحفيا معه.



فيلم "التاروت" يعد واحداً من الأعمال السينمائية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والاجتماعية، لانه يتناول مشاهد حساسة تتعلق بالقيم والعلاقات الإنسانية، مما أدى إلى تباين كبير في ردود فعل من قبل الرقابة، هناك من يثني على الجرأة الفنية والموضوعات العميقة، ومن جهة أخرى، يوجد من ينتقد بعض المشاهد التي يعتبرونها غير مناسبة أو مستفزة.

هذه النقاشات تسلط الضوء على التوترات الثقافية والآراء المتباينة حول دور الفن في التعبير عن القضايا المعقدة في المجتمع، بالإضافة إلى تداول أنباء عن مشاركة البلوجر المصري الشهير علي غزلان في العمل، وذلك الأمر آثار غضب نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، لذلك قام بتوجيه رسالة شديدة اللهجة وتوعد بإيقاف ترخيص الفيلم.

أشرف زكي يتوعد صناع فيلم التاروت

كشف الدكتور أشرف زكي في تصريحاته لـ "بوابة الوفد الإلكترونية" تفاصيل الأزمة، قائلاً: "لا توجد معلومة حاسمة حول مشاركة البلوجر علي غزلان في فيلم التاروت، ولكن إذا صدقت فلن أمنح صناع الفيلم ترخيص بالموافقة، وسيتم إيقاف المشروع لأن مشاركة البلوجر يعتبر تعدي على شروط وضوابط نقابة الممثلين".

وأكد نقيب الممثلين أشرف زكي حول دور النقابة والرقابة على المصنفات الفنية، معلقاً: “لا تستطيع الرقابة على المصنفات الفنية منح ترخيص بالموافقة على تصوير الفيلم إلا بعد الرجوع لنقيب الممثلين، الأمر هنا يعد تكاملا بين الرقابة والنقابة، لكل جهة دورها الخاص بها”.

من ناحيته، أصدرت الشركة المنتجة لفيلم "أوراق التاروت" توضيحًا رسميًا للرد على الأخبار المتداولة بشأن مشاركة البلوجر علي غزلان ضمن الأحداث .

وأوضحت الشركة أن غزلان شارك في الفيلم كبلوجر وليس كممثل، حيث إقتصر دوره على جملة واحدة فقط يقول فيها: "العالم بينتهي"، دون أي تداخل مع الأبطال الرئيسيين.



ونفت الشركة وجود أي مشاهد تجمع بين علي غزلان والفنانين المشاركين في الفيلم، بما في ذلك الفنانة سمية الخشاب، وهو ما يخالف ما تم تداوله في بعض الصحف.



وتؤكد الشركة أن مشاركة غزلان لا تؤثر بأي شكل على البنية الفنية للفيلم أو أداء الممثلين، مشددة على أنها جاءت في إطار بسيط يخدم حبكة الفيلم ولا يتداخل مع الأداء الدرامي.



وتلتزم الشركة بكافة التعليمات الصادرة عن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، كما تؤكد على حرصها الدائم على تقديم أعمال فنية تلتزم بأعلى معايير الجودة والمهنية.

وتدعو الشركة الجمهور إلى انتظار العمل السينمائي الذي سيطرح قريبًا، مؤكدة أن الفيلم سيقدم مفاجآت فنية عديدة تليق بتطلعات المشاهدين.