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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بايدن: لا اعتقد أي ضربات إسرائيلية ضد إيران ستحدث اليوم

بايدن
بايدن

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه لا يعتقد أن أي ضربات إسرائيلية ضد إيران ستحدث اليوم الخميس، فيما تنتظر المنطقة بتوتر الرد على هجوم إيران الصاروخي الضخم على إسرائيل.

 

وقال بايدن في تصريحات من البيت الأبيض، الخميس: "نحن لسنا في موضع نسمح أو لا نسمح لإسرائيل، بل ننصح إسرائيل".

 

وأضاف بعدها بهدوء: "لن يحدث شيء اليوم".

 

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة

وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قد قال لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يدرس خياراته و"لن نقف مكتوفي الأيدي" بعد أن شنت إيران أكبر هجوم لها على الإطلاق على البلاد.

 

وأضاف داني دانون مساء الأربعاء: "ما حدث الليلة الماضية كان ردا غير مسبوق، وكما قلت الأربعاء في مجلس الأمن سيكون ردا قويا ومؤلمًا للغاية. سيكون قريبا".

 

وكانت إيران أطلقت، في الأول من أكتوبر الجاري، وابلا من حوالي 200 صاروخ باليستي على أهداف عسكرية إسرائيلية، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل وتنشيط أنظمة الدفاع المتطورة في البلاد.

 

 

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