الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

غارة إسرائيلية على حي السلم بضاحية بيروت الجنوبية

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على حي السلم بـ ضاحية بيروت الجنوبية

شنت القوات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة على حي السلم في ضاحية بيروت الجنوبية الأن، ولم تاتي أي معلومات عن اصابات مباشرة حتى الان.

 

وسوف توفيكم بوابة الوفد الإلكترونية، بكل المستجدات التي تطرأ بساحة القتال بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الاسرائيلي على الفول خلال متابعات الساعات المقبلة.

 

وفي ساحة قتال اخرى، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الخميس،  هدفاً جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى، وسيستمر مجاهدونا باستخدامها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

 

وقالت المقاومة العراقية في بيانها: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا مساء هذا اليوم الخميس 3-10-2024، هدفاً في جنوب أراضينا المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى، وسيستمر مجاهدونا باستخدامها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

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