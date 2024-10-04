سوزي الأردنية.. أعمال فنية حققت انتشار من وحي أفيهة "آه الشارع اللي وراه"

على الرغم من مرور 8 أشهر على أزمتها مع والدها في فبراير الماضي، أثارت البلوجر سوزي الأردنية حالة من الجدل جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، قضت محكمة جنح المطرية حكم بالحبس لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف جنيه، على خليفة سب والدها على الهواء واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم بهدف تحقيق الأرباح والمشاهدات، والأمر الذي جعل الجمهور في حالة من الصدمة خاصة لأنها صغيره في السن.

سوزي الأردنية

مشاهدة كلامية بين سوزي ووالدها تتسبب في حبسها عامين

بدأت القصة في شهر فبراير الماضي، أثناء قيامها ببث مباشر على التيك توك وكانت شديدة الغضب وتتهاوش مع والدها بالكلمات بسبب سرقته أموالها التي تحصلت عليها من التطبيق ولم تتمكن من استعادتها منه، مما دفعها إلى إهانته أمام الجميع دون قصد، وعلى الفور تقدم المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع ببلاغ للنائب العام ضدتها، زاعمًا بأن المقطع يتضمن ألفاظ خارجة عن الآداب العامة والقيم الأسرية.

وألقت مباحث الأداب القبض عليها بتهمة التعدي على القيم الأسرية، وبعد التحقيق معها، قالت سوزي الأردنية أنها لم تقصد إهانة والدها ولكن المشادة الكلامية بينهم حصلت نتيجة استلائه على الأرباح التي تحصلت عليها من "تيك توك" ولم تتمكن من استعادتها منه على الرغم من عمله كمحصل في هيئة النقل العام، موضحة أنها تتقاضي أرباح بالدولار، وحينها قررت السلطان المصرية إخلاء سبيل سوزي الأردنية فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

سوزي الأردنية

سوزي الأردنية

"آه.. الشارع اللي وراه".. أفيهة قالته سوزي الأردنية وانتشار على نطاق واسع

أثناء مشادتها مع والدها قالت سوزي "آه.. الشارع اللي وراه" وهي الجملة التي جعلتها في مرمى القانون، وعلى الرغم من ذلك حازت الكلمة على إعجاب الجماهير وحصد الفيديو على ملايين المشاهدات في جميع أنحاء الوطن العربي، وقام عدد كبير من مستخدمي التيك توك بفيديوهات مضحكة على الجملة، إلا أن وصلت إلى الأعمال التلفزيونية.

كان أبرز المسلسلات التي استخدمت الأفيهة هو مسلسل "الكبير أوي الجزء الثامن"، الذي عرض في رمضان الماضي، عندما كانت تبحث مربوحة عن "قرد" للبيع على الإنترنت ليدخل عليها العترة وتدور بينهم محادثة طريفة واستخدمت جملة "آه.. الشارع اللي وراه".

ولم يكن هذا العمل الوحيد الذي استخدمت جملة " آه.. الشارع اللي وراه"، إذ استخدمها العديد من النجوم مثل أمير كرارة في مسلسل "بيت الرفاعي"، كريم محمود عبد العزيز وشيكو في مسلسل " خالد نور وولده نور خالد"، شيماء سيف مسلسل "فراولة"، مي كساب "مسلسل "العتاولة"، جميلة عوض مسلسل "لانش بوكس"، أحمد حاتم مسلسل "عمر أفندي".