والد سوزي الأردنية: "أنا مسامحها على الشتيمة ودفعتلها الكفالة"

تقدمت البلوجر سوزي الاردنية، باستئناف على حكم حبسها عامين وغرامة 300 ألف جنيه، وكفالة 100 ألف جنيه على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

حبس سوزي الأردنية 3 سنوات



ودفع والد سوزي الاردنية الكفالة وقيمتها 100 ألف جنيه، وقال فى تصريحات صحفية: “ أنا مسامحها في الشتيمة ومتنازل عن حقي، وأتمنى تحصل على حكم بالبراءة في الاستئناف، وهي صغيرة ومتعرفش إن اللي عملته غلط”.

وكانت المحكمة المختصة قد رفضت استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه؛ بعد ضبطها بتهمة سب والدها، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح.

وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها.

وجهت النيابة لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكوا (هي ووالدها) حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.