مانشستر يونايتد يفلت من هزيمة قاسية أمام بورتو بالدوري الأوروبي

سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ التعادل أمام مضيفه نادي بورتو البرتغالي، بعدما تعادل معه بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما بالدوري الأوروبي.



الإنجليزي ماركوس راشفورد نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 7 بعد توغل مميز في دفاعات التنين البرتغالي، وفي الدقيقة 20 صنع راشفورد ثاني أهداف فريقه لزميله هويلوند ليتقدم الشياطين بهدفين دون مقابل.

هذا التقدم لم يدم طويلًا فقد نجح أصحاب الأرض في الدقيقة 27 في تقليص الفارق عن طريث أكينو، وبعدها بسبعة دقائق نجح بورتو في تسجيل هدف التعادل عن طريق أوموروديون.

أرقام مانشستر يونايتد السلبية لم تتوقف، فبعد أن تلقى هذين الهدفين أشارت الإحصائيات إلى أن الفريق يتلقى هدفين على الأقل في مباراة واحد للمرة 31 منذ بداية الموسم الماضي.

ولم تتوقف مصائب مانشستر يونايتد عند هذا الحد، فقد استطاع أوموروديون أن يهز شباك أونانا مرة أخرى مسجلًا الهدف الثالث لبورتو في الدقيقة 50 من اللقاء.

وفي ظل التوتر الي يعيشه مانشستر يونايتد، تلقى البرتغالي برونو فرنانديز البطاقة الحمراء في الدقيقة 81، علمًا بأنه تلقى بطاقة حمراء في المباراة الأخيرة للفريق بالدوري أمام توتنهام والتي خسرها الشياطين 3-0.

ورغم النقص العددي وتفوق بورتو معنويًا، إلا أن مانشستر يونايتد نجح في خطف هدف التعادل برأسية عن طريق المدافع ماغواير في الدقيقة 90 من المباراة.

بهذا التعادل يرفع كل فريق رصيده إلى نقطتين من تعادلين في الجولتين الأولى والثاني من الدوري الأوروبي.