طريقة عمل ماسكرا طبيعية لتطويل وتكثيف الرموش

العناية بجمال العيون تعد من أبرز اهتمامات النساء، حيث تعتبر الرموش الطويلة والكثيفة من السمات الجمالية التي تبرز مظهر العينين وتزيد من جاذبيتهما، ورغم أن مستحضرات التجميل الصناعية توفر حلولًا سريعة، إلا أن الكثيرات يفضلن الاعتماد على البدائل الطبيعية لتجنب المواد الكيميائية الضارة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير ماسكرا طبيعية بمكونات بسيطة لتطويل وتكثيف الرموش بشكل آمن وفعّال.





طريقة عمل ماسكرا بمكونات طبيعية

المكونات:

- 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

- 1 ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا (جل الصبار).

- 1 ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

- 1 كبسولة من فيتامين E.

- نصف ملعقة صغيرة من الفحم النشط (لتوفير لون أسود طبيعي).





الطريقة:

1. في وعاء صغير، اخلطي زيت جوز الهند وجل الألوفيرا معًا حتى يصبح الخليط متجانسًا.

2. أضيفي زيت الخروع إلى الخليط، وهو معروف بقدرته على تحفيز نمو الرموش وتقويتها.

3. قومي بفتح كبسولة فيتامين E، ثم أفرغي محتواها في الخليط، حيث يعمل على تغذية الرموش وحمايتها.

4. أضيفي الفحم النشط إذا كنتِ ترغبين في لون أسود طبيعي للماسكرا.

5. اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

6. ضعي الخليط في عبوة ماسكرا نظيفة ومعقمة.





طريقة الاستخدام:

- قومي بتطبيق الماسكرا على رموشك باستخدام فرشاة ماسكرا نظيفة، واحرصي على تغطية الرموش بالكامل من الجذور حتى الأطراف.

- استخدميها بانتظام للحصول على نتائج ملموسة من حيث الطول والكثافة.