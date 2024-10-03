الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

النيابة تتخذ قرارات مع عاملي كوم حمادة لاتهامهم بقتل حارس مخصوص

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع عاملين لاتهامهم بقتل حارس خصوصى لإحدى ورش إصلاح السيارات بكوم حمادة، حاول منهم من سرقة الشركة التي يحرسها، كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام  على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابه معهم.

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وفي وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة حارس خصوصى لإحدى ورش إصلاح السيارات بدائرة المركز بإحدى الأراضى الزراعية، مُكبل اليدين والقدمين بواسطة سلسلة حديدية وحبل، ووجود جروح بالرأس.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، تم تحديد مرتكبى الواقعة، وهما عاملان، سبق لهما العمل بالورشة محل عمل المجنى عليه، لأحدهما معلومات جنائية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بطردهما من الورشة ملكه، فعقدا العزم على سرقتها، فقاما بالدخول للورشة من الخلف لعلمهما بطبيعتها، ولدى استشعار المجنى عليه بهما تعديا عليه بقطعة حديدية فأحدثا إصابته التى أودت بحياته وقاما بتكبيله بالحبل والسلسلة "تحصلا عليها من الورشة"، وسرقة كرتونة بداخلها بعض قطع الغيار الخاصة بالورشة، ولاذا بالهرب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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