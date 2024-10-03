الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

سرقة وشروع في قتل.. قرارات جديدة مع ابن حارس عقار مصر الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة القبض على القبض على نجل حارس عقار لاتهامه بسرقة شقة في التجمع الأول والشروع في قتل رجل وزوجته، كما أمرت النيابة العامة باستعجال التحريات التكميلية حول الواقعة وجدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

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بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من مستشفى بالقاهرة الجديدة تفيد استقبالها شخص وزوجته مصابين بآلة حادة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وتبين إصابتهم من شخص حاول سرقة شقتها بالقاهرة الجديدة.

 

وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية الأولية بأن المتهم نجل حارس عقار  اقدم على طعن شخص وزوجته بسلاح أبيض سكين في مناطق متفرقة بالجسم، وأحدث إصابتهما، وذلك في أثناء ضبطهما له خلال محاولته سرقة الشقة الخاصة بهما بالقاهرة الجديدة.

 

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الذي اعتراف بجريمته بغرض السرقة، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، والاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم في الحادث، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.

 

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