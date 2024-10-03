جوجل تضيف المزيد من الذكاء الاصطناعي في البحث

تضيف جوجل المزيد من الذكاء الاصطناعي إلى البحث. في يوم الخميس، كشفت الشركة عن قائمة طويلة من التغييرات، بما في ذلك نتائج الويب المنظمة بالذكاء الاصطناعي، وتحديثات Google Lens (بما في ذلك الفيديو والصوت) ووضع الروابط والإعلانات داخل AI Overviews.

يمكن للمرء أن يشك في أن نتائج البحث المنظمة بالذكاء الاصطناعي هي المكان الذي ستنتقل إليه جوجل في النهاية عبر اللوحة، لكن الطرح يبدأ بنطاق ضيق.

بدءًا من الوصفات وإلهام الوجبات، سيخلق الذكاء الاصطناعي من جوجل "تجربة صفحة كاملة" تتضمن نتائج ذات صلة بناءً على بحثك. تقول الشركة إن الصفحات التي تم تجميعها بواسطة الذكاء الاصطناعي ستتكون من "وجهات نظر من جميع أنحاء الويب"، مثل المقالات ومقاطع الفيديو والمنتديات.

تحصل أيضًا AI Overviews من Google، وهي مقتطفات من المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تراها أعلى نتائج الويب، على بعض التحسينات. تقوم الشركة بدمج تصميم جديد محمل بالروابط مع المزيد من "الروابط البارزة لصفحات الويب الداعمة" داخل القسم. تقول جوجل إن اختباراتها أظهرت أن التصميم زاد من حركة المرور إلى مواقع الويب الداعمة التي يرتبط بها.

كما تأتي الإعلانات إلى AI Overviews - وهي نتيجة حتمية إن وجدت. تقول الشركة إنها ستطرحها في الولايات المتحدة، لذا لا تتفاجأ إذا بدأت في رؤيتها قريبًا.



تحصل ميزة Circle to Search على إمكانيات تشبه Shazam. ستبحث الميزة الآن على الفور عن الأغاني التي تسمعها دون تبديل التطبيقات. وأشارت Google أيضًا إلى أن ميزة Circle to Search متاحة الآن على أكثر من 150 مليون جهاز يعمل بنظام Android، حيث تم توسيع نطاقها وقدراتها منذ إطلاقها في يناير.

تحصل ميزة Google Lens، وهي ميزة البحث المرئي التي أطلقتها الشركة منذ سبع سنوات للهواتف المحمولة، على بعض الترقيات أيضًا. يمكنها الآن البحث عبر الفيديو والصوت، مما يتيح لك طرح "أسئلة معقدة حول الصور المتحركة". تقدم الشركة مثالاً لرؤية الأسماك في حوض السمك واستخدام Lens لطرح سؤال بصوت عالٍ، "لماذا يسبحون معًا؟" وفقًا لجوجل، سيستخدم الذكاء الاصطناعي مقطع الفيديو وتسجيل صوتك لتحديد الأنواع وشرح سبب تواجدها معًا.

وعلى نفس المنوال، يمكنك الآن طرح أسئلة على Google Lens بصوتك أثناء التقاط صورة. كتبت الشركة: "ما عليك سوى توجيه الكاميرا، واضغط على زر الغالق واسأل عما يدور في ذهنك - بنفس الطريقة التي تشير بها إلى شيء ما وتسأل صديقك عنه".

تعمل Google Lens أيضًا على ترقية مهارات التسوق الخاصة بها. تصف الشركة البحث المرئي المحدث عن المنتج بأنه "أكثر إفادة بشكل كبير" من إصداره السابق. ستتضمن نتائج الذكاء الاصطناعي الآن معلومات أساسية حول المنتج الذي تم البحث عنه، بما في ذلك المراجعات والأسعار عبر تجار التجزئة المختلفين ومكان الشراء.

يتم طرح جميع قدرات Google Lens الآن، على الرغم من أن بعضها يتطلب الاشتراك. عمليات البحث بالفيديو متاحة عالميًا لمستخدمي Search Labs؛ ستجدها في تجربة "نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي والمزيد". أصبح الإدخال الصوتي لـ Lens متاحًا الآن لمستخدمي اللغة الإنجليزية في تطبيق Google على Android وiOS. أخيرًا، يبدأ التسوق المحسن باستخدام Lens في الظهور هذا الأسبوع.