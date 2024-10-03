الخميس 03 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يُكرم الوزير السابق سامح شكري

جانب من التكريم
جانب من التكريم

أقام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حفلا لتكريم الوزير السابق سامح شكري بحضور وزراء الخارجية السابقين وقيادات وأعضاء الوزارة.
 الحفاظ على المصالح المصري
ألقى الدكتور بدر عبد العاطي كلمة بهذه المناسبة، تقدم خلالها بالشكر لسامح شكري للدور الهام الذي قام به سيادته خلال توليه قيادة وزارة الخارجية، وإسهاماته المقدرة في الحفاظ على المصالح المصرية في ظل تحديات إقليمية ودولية.

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كما أكد على أن الدبلوماسية المصرية العريقة كانت وستظل خط الدفاع الأول في الحفاظ على المصالح المصرية في الخارج.
 

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من جانبه، أعرب سامح شكري عن تقديره لهذا التكريم، مشيراً إلى اعتزازه بالفترة التي تولي خلالها قيادة الوزارة وما لمسه من تفاني وإخلاص من أعضاءها في مواجهة التحديات التي واجهتها مصر على مدار السنوات الماضية.

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