لقاء بين بعثة الجامعة العربية ووزارة الخارجية لتعزيز الديمقراطية في تونس

في إطار التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس، يبرز دور المراقبة الدولية كعنصر أساسي في تعزيز الشفافية والمصداقية.

وفي هذا الاطار جاء اللقاء بين السفير د. حسين الهنداوي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، ليعكس التزام الجامعة العربية بدعم المسار الديمقراطي في تونس.

لقاء مثمر

التقى السيد السفير د. حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات الرئاسية في تونس، بالسيد محمد بن عياد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، في مقر وزارة الخارجية التونسية.

تناول اللقاء الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها وزارة الخارجية في دعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لضمان نجاح عملية تصويت الناخبين التونسيين في الخارج خلال الأيام الثلاثة من 4 إلى 6 أكتوبر 2024.

أهمية الملاحظة الدولية

خلال اللقاء، نقل السفير الهنداوي تحيات الأمين العام إلى وزير الخارجية، مشدداً على حرص الجامعة العربية على دعم مسيرة الديمقراطية في تونس من خلال المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الانتخابي. وأشاد بالجهود المبذولة والتنسيق بين المؤسسات المعنية، مما يعكس التزام تونس بتعزيز حقوق مواطنيها في الخارج.

من جانبه، أكد كاتب الدولة محمد بن عياد على الدور الهام الذي تلعبه الملاحظة الدولية في تعزيز المصداقية خلال العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن هذا الدور يعدّ ضرورياً لدعم الشفافية وضمان نزاهة الانتخابات.

تتجه الأنظار إلى تونس في الأيام المقبلة، حيث يمثل هذا الاستحقاق الانتخابي فرصة جديدة لتعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية، وسط التزام كبير من الجهات المعنية لضمان نجاح هذه العملية.