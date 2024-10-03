الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الخارجية الصينية: بكين وموسكو ستدعمان قضايا السيادة والأمن

روسيا والصين
روسيا والصين

أوضح وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، إن بلاده وروسيا ستدعمان بعضهما البعض بحزم في قضايا السيادة والأمن والتنمية، وستعززان كذلك الحوار السياسي، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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وأضاف يي، في مقالته المنشورة بصحيفة رنمين ريباو بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وبكين "سينفذ الجانبان بشكل كامل، التوافق المهم الذي توصل له الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، كما سيدعم كل منهما الآخر بقوة في القضايا التي تؤثر على سيادة الطرف الآخر وأمنه وتنميته، فضلا عن المصالح الأساسية الأخرى.
ولفت، إلى أن بلاده ستواصل مع روسيا الاتحادية، الحفاظ على تبادلات وثيقة رفيعة المستوى وتعزيز الحوار السياسي.
وتابع، إن روسيا والصين ستواصلان السير كرفيقي درب معا، يساهمان في تنمية ونهضة بعضهما البعض.
وذكر، ستعمل الصين وروسيا باستمرار على تعزيز وتحسين آليات التعاون على جميع المستويات وفي جميع المجالات، و"تكشفان القيمة المتميزة للعلاقات الصينية- الروسية مع إثراء محتوى التعاون الصيني الروسي.

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