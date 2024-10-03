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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

فيصل لاعب يد الأهلي : نستحق التفوق على برشلونة والتتويج بالبرونزية

بوابة الوفد الإلكترونية

قال عبد الرحمن فيصل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إن الفريق استحق لقب برونزية العالم عن جدارة واستحقاق، عقب ‏الفوز على فريق برشلونة الإسباني في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة العالم للأندية «سوبر جلوب».
 

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عبد الرحمن طه حارس يد الأهلي رجل مواجهة البرونزية أمام برشلونة

وأوضح أن الفريق استفاد من درس الخسارة أمام فريق ماجدبيرج الألماني، وقدم عرضًا قويًّا أمام برشلونة، وحقق الفوز بنتيجة وأداء ‏كان الدافع وراءه الإصرار على تحقيق إنجاز جديد، وإسعاد جماهير الأهلي.‏

وأشار إلى أن اللاعبين تعاهدوا منذ بداية البطولة على ترك بصمة قوية، وهو ما ظهر بشدة من خلال تسيد اللقاء، والإصرار على ‏الفوز، رغم محاولات برشلونة العودة إلى اللقاء.‏

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