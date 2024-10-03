عبد الرحمن طه حارس يد الأهلي رجل مواجهة البرونزية أمام برشلونة
فاز عبد الرحمن طه، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي بجائزة رجل المباراة أمام برشلونة الإسباني، التي أقيمت مساء اليوم، لتحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وقدم عبد الرحمن طه، أداءً مميزًا للغاية، وساهم في الفوز التاريخي الذي حققه الفريق، وحصد به المركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة.
وضمت قائمة الفريق المشاركة في منافسات البطولة: إبراهيم المصري - أحمد خيري - عبد الرحمن علي فيصل - أحمد عادل - محسن رمضان - عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني - عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ياسر سيف - محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب - راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد.