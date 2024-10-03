الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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"لايف كوتش" عن الزوجة الثانية: حق مكتسب للزوج.. ولابد أنا يعدل بينها وبين الأولى

لايف كوتش
لايف كوتش

قالت ديانا عياد لايف كوتش، إن الزوجة الثانية للزوج هو حق مكتسب له، ولابد أن يعدل بينها وبين الزوجة الأولى، موضحا أن بعض السيدات الزوجة الثانية بالنسبة لهن هي أكبر صدمة في حياتهن، والبعض الآخر لم يكن فارق في حياتهن  قائلة: " احنا كبشر كل واحد فينا له احتياجات، والموضوع حسب فروق فردية من حالة للثانية".

لايف كوتش

وأشارت لايف كوتش، خلال لقائها مع الإعلامية راندا فكري ببرنامج "الحياة انت وهي" المذاع عبر قناة "الحياة" اليوم الخميس، الي أن خطوة الزواج مرة ثانية  لابد وأن يكون رجلًا شجاعًا، إذا انتوى أن يعامل الأولى والثانية بعدل، ولا ينبغى عليه إهمال الأولى وأولاده عند حضور الزوجة الثانية قائلا :" دا مرفوض تماما في تعدد الزوجات".

وتابعت عياد، أن الزوجة الأولى عليها أن تهتم بالزوج طوال العمر حتى لا يلجأ إلى الزواج بأخرى لأن الزوج اكتشف زوجته الأولى لم تهتم به: قائلة: "فيه ستات لما تتزوج بتترك نفسها، وتربي العيال وخلاص".

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