الفرق الموسيقية ترسم ببراعة "الأوكتاجون" خلال حفل تخريج الدفعات العسكرية.. شاهد

رسمت الفرق الموسيقية التي تشارك في فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024 مبنى "الأوكتاجون" الذي يحوي وزارة الدفاع المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الرئيس محمد بن زايد.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح المقر الجديد للأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية، اليوم، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

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وبدأ، منذ قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، بالسلام الوطني لمصر والإمارات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.