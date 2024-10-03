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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزارة الزراعة توفر البيض والبطاطس بأسعار مخفضة

كرتونة البيض
كرتونة البيض

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن جميع المنتجات الزراعية تُتاح للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ وزارة الزراعة.

 كرتونة البيض

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أشار فاروق إلى أن كرتونة البيض تُباع للمواطنين بسعر 150 جنيه من منافذ الوزارة.

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وأضاف أن هناك منافذ متحركة لبيع منتجات وزارة الزراعة في مختلف المحافظات. وأوضح أنه تم عقد اجتماع مع منتجي الدواجن، وتم التوصل إلى اتفاق لتوفير حوالي 2500 طبق بيض يوميًا في المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيه.

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كما لفت فاروق إلى ارتفاع أسعار البطاطس، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بشن حملات على ثلاجات البطاطس بهدف تخفيض أسعارها في الأسواق. وأكد أنه تم رصد كميات كبيرة من البطاطس المخزنة، وتم طرحها بكميات كبيرة في الأسواق لتلبية الطلب.

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