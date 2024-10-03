توقيع اتفاقية لإطلاق أول شركة تأمين متناهى الصغر فى مصر

أعلنت شركة أكسا مصر وشركة البريد للاستثمار عن توقيعهما اتفاقية لتأسيس أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر وذلك تحت مظلة قانون التأمين الموحد الجديد. تهدف الشركة الجديدة إلى تقديم خدمات تأمينية إلى 12 مليون مواطن من ذوي الدخل المحدود في جميع أنحاء مصر، مما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إتاحة منتجات تأمينية تلبي احتياجات متنوعة بتكلفة بسيطة.



ستقوم الشركة بتقديم منتجات تأمين متناهي الصغر فردية وجماعية تغطي مجالات متعددة مثل تأمين الإقامة في المستشفى والتأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين على الحياة وتأمين الثروة الحيوانية، والحماية الجماعية. تم تصميم هذه المنتجات لإتاحتها تلقائيا أو اختياريا، مما يجعلها متاحة بسهولة من خلال قنوات متعددة بما في ذلك شبكة البريد المصري المنتشرة، شركات التمويل متناهي الصغر، ومنصات التكنولوجيا المالية الرقمية.



أقيم حفل التوقيع برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرقابة المالية بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعبده علوان، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري، والسفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، وتوماس بوبيرل الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسا.



من خلال هذا المشروع المشترك، تسعى أكسا والبريد للاستثمار إلى توفير حماية تأمينية ومالية للأفراد والأسر وخاصةً الفئات محدودة الدخل، وذلك من خلال تقديم منتجات تأمين متناهي الصغر مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. كما يأتي هذا المشروع فى اطار سعي أكسا لتحقيق استراتيجيتها الطموحة "فتح الآفاق المستقبلية" 2024-2026.



وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: “نشهد ثورة رقمية جعلت التكنولوجيا أداة رئيسية في تطوير قطاع التأمين. حيث إنها توفر حلولاً مبتكرة لتقديم تجربة تأمينية بسيطة وميسرة. يسعدنا أن نرى استفادة هذه الشركة من التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية للبريد المصري لتوفير مظلة حماية اجتماعية لملايين المصريين من خلال إتاحة منتجات تأمينية متخصصة. يسهم هذا المشروع الطموح في تعزيز الشمول المالي ويساهم في توفير الخدمات المالية للمواطنين، مما يحقق أهداف الاستدامة والعدالة الاجتماعية وفقًا لرؤية مصر 2030”.



وأضاف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: “ نحتفل اليوم بأول شركة تأمين متناهي الصغر والمزمع تأسيسها بموجب قانون التأمين الموحد الجديد. نحن ندرك أهمية التأمين متناهي الصغر في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للفئات المعرضة للمخاطر في ظل التقلبات المختلفة. يأتي ذلك في إطار سعينا المستمر لتطوير الخدمات المالية والأسواق، ونتطلع إلى دعم المزيد من الشركات المحلية والعالمية لمساعدتها على تقديم خدمات مالية جديدة تسهم في تعزيز عمق وتطور أسواقنا المالية”.



وصرح توماس بوبيرل، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسا العالمية بأهمية هذا المشروع، مؤكداً على أننا نسعى إلى أن نكون رواداً في مجال التأمين متناهي الصغر في مصر والمنطقة. وأضاف: “منذ عام 2016، قدمت أكسا خدمات التأمين متناهي الصغر في أكثر من 20 دولة، وكانت مصر إحدى أوائل هذه الدول. بحلول عام 2026، نسعى لحماية 20 مليون عميل حول العالم من خلال التأمين متناهي الصغر، مما يعكس التزامنا بتأثيرنا الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجاً. تعد هذه الشراكة مع البريد للاستثمار خطوة حاسمة في توسيع خدمات التأمين لضمان وصول الحماية الضرورية إلى المصريين في جميع أنحاء مصر. هذه الشراكة ستمكننا من الاستفادة من شبكة فروع البريد الواسعة وخبرات أكسا في مجال التأمين لتقديم خدمات متميزة لعملائنا".



وقال عمر شلباية، الرئيس التنفيذي لشركات أكسا مصر: “نحن فخورون بمشاركتنا في تأسيس أول شركة للتأمين متناهي الصغر في مصر، حيث نحمي ملايين المصريين بما يتكامل مع المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية. هذا المشروع المشترك هو شهادة على التزام أكسا بتقديم خدمات تأمينية تتماشى مع استراتيجيتنا 'فتح الآفاق المستقبلية'. نحن نؤمن بأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للمصريين”.



وقال عبده علوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: " تعد هذه الشراكة شهادة على قوة قدراتنا التوزيعية والثقة في البريد المصري. كما أنها تعكس التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية التكنولوجية لمؤسستنا على مدار السنوات الماضية. ممل جعل البريد المصري شريكا أساسيا مع مقدمي الخدمات المختلفة لدعمهم في تقديم منتجاتهم وخدماتهم إلى قاعدة عملائنا أينما وجدوا. وفي هذا الصدد، فإننا سنقوم بدعم هذه الشراكة من خلال اتفاقية توزيع لتسمح للشركة الجديدة تقديم خدمات التأمين متناهي الصغر لعملائنا - وللمواطنين بشكل عام - من خلال شبكة فروع البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بكفاءة وفعالية."

وعبّر أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار عن سعادته قائلاً: "تمثل هذه الشراكة إنجازًا جديدا في إطار الاستراتيجية الجديدة الخاصة بشركة البريد للاستثمار. كما نفخر بجهودنا في اتمام هذه الشراكة - تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرقابة المالية، وبدعم قوي من البريد المصري - مع شريك متمرس ومرموق مثل مجموعة أكسا. نواصل العمل على بناء شراكات بين القطاعين الخاص والعام، والبناء على قدرات التوزيع الفريدة لهيئة البريد المصري وثقة جموع الشعب المصري فيها، لتقديم منتجات مالية واستثمارية مبتكرة لقطاع واسع من المجتمع، مع تحقيق عوائد مالية مستدامة وجذابة."