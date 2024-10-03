الزراعة الذكية في قلب اهتمامات وفد إفريقي بمعمل الأبحاث الزراعية المصري

زار وفد من عدة دول إفريقية المعمل المركزي للمناخ الزراعي اليوم الخميس، في إطار برنامج تدريبي حول "التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي"، الذي ينظمه المركز المصري الدولي للزراعة، وذلك بتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف د. عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

الزراعية الحديثة

وفي هذا الإطار، أوضح مدير المعمل، د. محمد عبد ربه، أن الأنشطة المعملية الموجهة للمتدربين تضمنت تعريفهم بالتجارب البحثية المتعلقة بالنظم الزراعية الحديثة، مثل البيوت المحمية، والزراعة بدون تربة، وإنتاج بذور الفطر، وإعادة تدوير النفايات العضوية، بالإضافة إلى استخدام تقنيات صديقة للبيئة. كما تم عرض مشروع البوسيلي الذي يتناول الزراعة المحمية والنظم الزراعية بدون تربة والإنتاج السمكي المتكامل مع زراعة الخضروات.

وشملت الزيارة أيضًا محطات الأرصاد الجوية الزراعية، حيث قدم د. سمير محمود، رئيس المحطات، شرحًا حول بيانات الطقس الزراعي، وطريقة عمل المحطة وصيانتها، بالإضافة إلى تبادل البيانات مع باحثين من إدارة الزراعة بدون تربة. كما تناول د. محمد حسن و د. أحمد حواش أنظمة الزراعة بدون تربة والزراعة على الأسطح، واستغلال النفايات الحضرية باستخدام ديدان الأرض، بالإضافة إلى التجارب الزراعية المتعلقة بالزراعة الذكية وتأثير الظروف المناخية على إنتاجية محاصيل الخضروات. كما تم عرض إنتاج بذور الفطر والجوانب الفنية المتعلقة به من قبل شيماء أحمد عبد الفتاح.