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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تاريخيًا أمام الأهلي .. برشلونة يتلقى خسارته الأولى في اليد من نادٍ خارج أوروبا

بوابة الوفد الإلكترونية

تاريخيًا .. نالتعرض فريق برشلونة الإسباني لكرة اليد لخسارته الأولى في بطولات اللعبة ، من فريق خارج القارة الأوروبية ، بعدما خسر أمام الأهلي مساء اليوم في مواجهة برونزية مونديال الأندية.
 

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وحقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي انتصارًا تاريخيًّا على نادي برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29، وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية ‏لبطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».‏

أقيمت المباراة على صالة العاصمة الإدارية، لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وتفوق من البداية ‏بفضل الدفاع المحكم والاستحواذ الإيجابي وتألق محمد إبراهيم في حراسة المرمى، وتصدى للعديد من الكرات مع أداء قوي من جانب ‏إبراهيم المصري وعبد الرحمن فيصل ومحمد لاشين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 18-15.‏

واستمر الأداء المميز للاعبي الفريق في الشوط الثاني مع تألق كبير لأحمد عادل وياسر سيف وعمر سامي، مع قيادة فنية مميزة من ‏جانب ستيفان مادسن ليواصل الفريق هيمنته وينهي المباراة بالفوز بنتيجة 32-29 ليحصد المركز الثالث وبرونزية المونديال.‏

وضمت قائمة الفريق المشاركة في منافسات البطولة:‏ إبراهيم المصري - أحمد خيري - عبد الرحمن علي فيصل - أحمد عادل - ‏محسن رمضان - عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني - عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ‏ياسر سيف - محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب - راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد‎.‎

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