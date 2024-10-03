اللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر تعمل من السبت إلى الخميس

أعلن الدكتور حسين أبو الغيط، رئيس اللجنه الطبية عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، أن اللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة سوف تعمل جميع أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس؛ وذلك لتلبية الطلبات المتزايدة على اللجنة وتسهيلًا على أعضاء هيئة التدريس في الكشوفات الطبية والفحوصات وصرف العلاج.

وأوضح الدكتور محمد البرعي، نائب رئيس اللجنة الطبية، أن اللجنه الطبية بصدد إنشاء نظام إلكتروني لحجز المواعيد وصرف العلاج مما سيقلل بدرجة كبيرة الوقت المطلوب لإنهاء الكشوفات وتوفير الوقت والجهد على أعضاء هيئة التدريس أبناء الجامعة.

وعلى صعيد اخر، أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، جولة تفقدية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكان في استقبال الدكتورة فريدة حسن، عميدة الكلية؛ حيث تفقد فضيلته مدرج طالبات الفرقة الأولى شعبة "الشريعة والقانون" مرحبًا بهن في صرح من صروح جامعة الأزهر وهي كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، تلك الكلية الأم التي تخرج من رحمها كليات البنات بجامعة الأزهر.

وحث رئيس الجامعة بناته الطالبات على الجد والاجتهاد في طلب العلم، لافتًا إلى أن طلب العلم يحتاج إلى المثابرة وبذل الجهد، كما حثهن على المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر والتي تتضمن أنشطة عديدة؛ لافتًا إلى أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب نظمت مسابقة القراءة الحرة العام الماضي وكانت قيمة جائزة المسابقة ألفين من الجنيهات، وفي هذا العام تم رفع قيمة جائزة المركز الأول إلى 25 ألف جنيه.

رفع قيمة جائزة مسابقة القراءة الحرة العام القادم إلى 100 ألف جنيه

وأعلن رئيس الجامعة عن نيته رفع قيمة الجائزة في العام المقبل لتصل إلى (100) ألف جنيه للفائز بالمركز الأول.



مشيرًا إلى أن الكتب التي تجري حولها المسابقة تهدف إلى غرس القيم المجتمعية من خلال تناول سير الأنبياء والرسل.

وأوضح رئيس الجامعة أن حضور نسبة 75℅ من المحاضرات شرط أساسي لدخول الامتحانات.

وفي ختام الجولة التفقدية قام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا الرمزية على بناته الطالبات متمنيًا لهن التوفيق والنجاح، وأن يكن خير سفيرات للأزهر الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة سعودي منسق الانشطة الطلابية، والأستاذ محمد قاسم مدير عام رعاية الطلاب، والأستاذة منال حافظ مديرة أمن فرع البنات والمدينة الجامعية للطالبات.

جدير بالذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، كما كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد.