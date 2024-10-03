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الخميس 03 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إنجلترا كاملة العدد لمواجهتي اليونان وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية

هاري كين
هاري كين

يقود الإنجليزي هاري كين قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي اليونان وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية، خلال التوقف الدولي القادم للمنتخبات خلال أجندة فيفا في شهر أكتوبر الجاري.

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تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع أمام فنلندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

 

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ويلتقي منتخب إنجلترا مع منافسه منتخب اليونان، يوم 10 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

بينما سيحل منتخب إنجلترا ضيفا ثقيلا على حساب منتخب فنلندا، يوم 13 أكتوبر، في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

ترتيب منتخب إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

يتواجد منتخب إنجلترا في المركز الثاني بالمجموعة السادسة في بطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن منتخب اليونان متصدر الترتيب بعد أول جولتين.

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