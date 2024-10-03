إنجلترا كاملة العدد لمواجهتي اليونان وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية

يقود الإنجليزي هاري كين قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي اليونان وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية، خلال التوقف الدولي القادم للمنتخبات خلال أجندة فيفا في شهر أكتوبر الجاري.

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ويلتقي منتخب إنجلترا مع منافسه منتخب اليونان، يوم 10 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

بينما سيحل منتخب إنجلترا ضيفا ثقيلا على حساب منتخب فنلندا، يوم 13 أكتوبر، في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

ترتيب منتخب إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

يتواجد منتخب إنجلترا في المركز الثاني بالمجموعة السادسة في بطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن منتخب اليونان متصدر الترتيب بعد أول جولتين.