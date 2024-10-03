برونزية مونديال اليد .. انطلاق مواجهة الأهلي وبرشلونة

انطلقت منذ قليل ، مواجهة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أمام نظيره برشلونة الإسباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة مساءً، على صالة العاصمة الإدارية، ويسعى فريق رجال يد الأهلي للظهور بشكل جيد، وتحقيق الفوز والتتويج برونزية كأس العالم للأندية.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد خسر في نصف النهائي أمام فريق ماجديبورج الألماني بنتيجة 28-24، بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي بعد خوض مباراتين في دور المجموعات، فاز في الأولى أمام سيدني الأسترالي بنتيجة 49-15، وفي المباراة الثانية خسر الفريق أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 31-23.

وتضم قائمة الفريق المشاركة في منافسات البطولة:‏ إبراهيم المصري - أحمد خيري - عبد الرحمن علي فيصل - أحمد عادل - محسن رمضان - عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني - عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ياسر سيف - محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب - راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد.