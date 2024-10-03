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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حقيقة طلب الأهلي عودة ديانج وأحمد عبد القادر في يناير

اليو ديانج وعبد القادر
اليو ديانج وعبد القادر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن كل ما يتردد حول رغبة النادي الأهلي في استعادة آليو ديانج من الخلود السعودي، أو أحمد عبد القادر من نادي قطر القطري في شهر يناير القادم، غير صحيح.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس على قناة ETC: "الأهلي نادٍ يحترم تعاقداته، ولم يحدث مطلقًا ما تردد عبر المواقع خلال الساعات الماضية حول رغبة النادي الأحمر في استعادة ديانج أو عبدالقادر".

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وأضاف: "الزمالك يرغب في ضم أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا كليوباترا، ولكن هناك رفض تام من إدارة سيراميكا بانتقاله للأبيض، وهو الأمر الذي جعل هناك حالة غضب في القلعة البيضاء".

وأكمل: "الزمالك قام بضم صفقات عديدة في يناير الماضي ولم يظهر منه سوى 4 لاعبين وفشلت باقي الصفقات، لكن انتقاد أحمد سليمان بسبب ارتداء (شبشب) في منزله أمر لا يصح مطلقا".

وأشار إلى أن حسين لبيب رئيس الزمالك تعهد بإنهاء كل الأزمات خلال السنوات المقبلة وهو تصريح هام للغاية، وخطة واضحة كي يعرف الجمهور ذلك جيدًا.

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