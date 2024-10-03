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الخميس 03 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية علي المخابز والأسواق بالمنصوره وطلخا

جانب من جولة
جانب من جولة

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بجولة مفاجئة علي عدد من المخابز للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والأسواق والمنافذ لمتابعة مدي توافر السلع والمنتجات والإعلان عن الأسعار بمدينة المنصوره وطلخا.

الدقهلية

 والتقي  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  بعدد من المواطنين واستمع الي آرائهم ومطالبهم حول الأسعار ومدي توافر السلع والمنتجات.


وأشار محافظ الدقهلية، إلي أن توفير رغيف الخبز للمواطن البسيط هو أولي أولوياتي حتي يصل لمستحقيه ، موجهاً بعدم صرف الخبز لشخص يحمل أكثر من بطاقتين لمنع الزحام أمام المخابز .


وأكد  المحافظ، علي ضرورة الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات بالمنافذ والأسواق لخلق منافسه لخفض الأسعار ، مشدداً علي ضرورة وضع السعر علي كل منتج ليكون هناك حرية الاختيار للمواطن.

 ولفت إلي أن المعارض والمنافذ تم إنشائها لبيع السلع والمنتجات أقل من السوق الخارجي وتحقيق هامش ربح بسيط لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط .

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