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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

جورج عازر يقدم أوراق اعتماده سفيراً لمصر لدى توفالو

السفير جورج عازر،
السفير جورج عازر، سفير مصر في نيوزيلندا

قدم السفير جورج عازر، سفير مصر في نيوزيلندا، أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى توفالو للسيد توفينجا فايفالو فالاني الحاكم العام لتوفالو، وقدم له التهنئة بمناسبة العيد السادس والأربعين للاستقلال.

 

كما التقى السفير المصرى بكبار مسئولي توفالو، وفي مقدمتهم السيد فيليتي تيو رئيس الوزراء، والسيد بولسون بانابا وزير الخارجية، بالإضافة إلى رئيس البرلمان، وسكرتير عام الحكومة.

 

 حيث اعرب السفير المصرى فى لقاءاته عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين مصر وتوفالو في مختلف المجالات على الصعيدين الثنائي وفي إطار المنظمات الدولية، حيث تناول  سبل دفع العلاقات بين البلدين في مجالات الصحة والطاقة المتجددة وتغير المناخ. كما شارك السفير جورج عازر كذلك في احتفالات توفالو بالذكرى السادسة والأربعين للاستقلال بحضور الحاكم العام وكبار المسئولين.

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