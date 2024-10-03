جامعة الفيوم تعقد مؤتمر صحفي لعرض استعدادات الجامعة للعام الجديد

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، المؤتمر الصحفي الذي نظمته الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات الكبري.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب والدكتورة نجلاء الشربيني القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور محمد صفاء المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة وهالة السويفي مدير عام العلاقات العامة والإعلام وعدد من مراسلي الصحف والقنوات التلفزيونية بالفيوم.

صرح الدكتور ياسر مجدي حتاته، أن الجامعة أكملت استعداداتها للعام الجامعي الجديد 2024/2025 علي افضل نحو ممكن من خلال استقبال الطلاب الجدد وفتح أبواب معامل الجامعة أمامهم منذ ظهور النتيجة لتسجيل رغباتهم بموقع التنسيق ، وتنظيم حفل استقبال لتعريفهم بالقيم والتقاليد الجامعية التي يجب إتباعها، بالإضافة لتجهيز قاعات التدريس في مختلف كليات الجامعة.

ووجه بضرورة تيسير إجراءات قبول ملفات الطلاب الجدد وإجراءات الكشف الطبي ، بالإضافة لتسكين الطلاب بالمدن الجامعية بدءاً من 1 أكتوبر.

ولفت إلى أن إدارة الجامعة تبذل كل مساعيها لتوفير بيئة تعليمية ملائمة لطلابها ، كي يتم تخريج أفراد قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

تحسين الخدمات الطبية

وفيما يتعلق بالقطاع الطبي أوضح الحرص على تحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية لأبناء محافظة الفيوم بشكل مستمر، مؤكداً أنه تم اعتماد منظومة التأمين الصحي الشامل لاعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأكد أن الجامعة تسعي لتحقيق الجودة والاعتماد لكل مؤسسات وبرامج الجامعة تمهيدا لاعتماد الجامعة بشكل عام، واستمع لتساؤولات السادة الصحفيين وقام بالرد عليها .

وعرض الدكتور عرفه صبري التطورات الراهنة بقطاع الدراسات العليا، حيث أوضح أن الطلاب المقيدين بقطاع الدراسات العليا للعام الجامعي 2023/2024 بلغ 5000 آلاف طالب وطالبه وتم منح 2000 منهم درجتي الماجستير والدكتوراه.

وأشار إلى التطور الكبير في البحوث المنشوره بالمجالات ذات معامل التأثير العالي حيث بلغت نسبة البحوث المنشوره في مجلات علميةQ1 55% خلال عام 2023.

واضاف أنه 19% من بحوث أساتذة جامعة الفيوم تم تصنيفها ضمن قائمة البحوث الاكثر استشهادا علي مستوي العالم، وتم نشر بحثين باسم جامعة الفيوم في مجلة Nature.

وأشار للبرامج البينية الجديدة في قطاع الدراسات العليا كبرنامج المحلل الرياضي الذكي وهو برنامج مشترك بين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية التربية الرياضية، بالإضافة لتعديل لوائح الدراسات العليا لتصبح أغلبها بنظام الساعات المعتمده.

وفيما يتعلق بالتصفيات الدولية للجامعات أوضح أن جامعة الفيوم حققت المركز 1 محليا و233 دوليا في مجال علوم البيئة ، وفي مجال علوم النبات حققت الجامعة المركز 1 محليا وأفريقيا و47 عالميا ،وفي تخصص العلوم الإنسانية جاءت الجامعة في المركز 2 محلياً و5 عالمياً.

وفي مجال علوم الفيزياء جاءت الجامعة في المركز 3 محليا و601 عالميا ، وفي مجال الهندسة 3 محليا و601 عالميا.

وفي مجال علوم الحياه جاءت الجامعة في المركز 3 محليا و 501 عالمياً ، وفي تخصص علم الأراضي جاءت الجامعة في المركز 3 محليا و5 افريقيا و 328 عالمياً ، وفي علوم الزراعة والبيولوجيا جاءت الجامعة في المركز 3 محليا وأفريقيا 238 عالمياً.

وفي تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الناشئة جاءت الجامعة في المركز 5 محلياً و351 عالمياً وفي تخصص العلوم الإكلينيكية والصحة جاءت الجامعة في المركز 5 محلياً و801 عالميا، وفي مجال علوم الجغرافيا والتنمية والتخطيط جاءت الجامعة في المركز 5 محلياً و 731 عالمياً وفي تصنيف التايمز لتأثير الجامعات جاءت الجامعة في المركز 6 محليا و1001 عالمياً وفي مجال علوم الصيدلة جاءت الجامعة في المركز 6 محلياً و401 عالميا وفي تصنيف شنغهاي في مجال علوم الزراعة جاءت الجامعة في المركز 7 محليا و151 عالمياً.

وتحدث الدكتور عاصم العيسوي حول أنشطة قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشؤون التعليم والطلاب ، حيث أوضح أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة يسهم بشكل فاعل في خدمة مجتمع الفيوم من خلال تنظيم القوافل الطبية الشاملة والتي بلغت 139 قافلة في القري الاكثر احتياجا و4 قوافل بيطريه ، وتنظيم 83 ندوة و46 مبادرة في مجالات متنوعة و200 دورة تدريبية وورش عمل و9 ملتقيات توظيفية و4 معارض لصالح الطلاب بالإضافة لتنظيم احتفالية عيد العلم .

وأشار للتقدم الملحوظ في محو الأمية حيث تم فتح 941 فصل لمحو الأمية وتحتل الجامعة المركز 13 علي مستوي الجامعات المصرية.

وفي مجال شؤون التعليم والطلاب أشار إلى أن الجامعة خرجت 9183 طالب وطالبة العام الماضي وتم تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية علي مستوي الجامعة والجامعات المصرية وحققت الجامعة مراكز متقدمة في العديد من المسابقات القمية.

وعرض الدكتور محمد صفاء لإمكانات المستشفيات الجامعية بمختلف تتخصصانها حيث تضم مستشفى الجراحة 400 سرير ومستشفى الباطنة 300 سرير والتخصصي 24 سرير و200 سرير عناية مركزة و100 جهاز تنفس صناعي و18 غرفة عمليات و20 جهاز تخدير كما تم التعاقد علي العديد من الأجهزة الطبية الجديدة.

وأشار إلي أنه يتم إجراء 15 ألف عملية خلال السنة و1000 حالة أشعة تداخلية و1200 قسطرة قلب .

وعقب نهاية اللقاء تم الإتفاق علي تحديد موعد محدد لعقد المؤتمر الصحفي خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

IMG-20241003-WA0028

IMG-20241003-WA0026