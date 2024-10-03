إصابة 16 شخصا في حادث إنقلاب سيارة بالمنيا

شهد مركز ومدينة المنيا ، اليوم الخميس ، حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالمواطنين ، وأسفر الحادث عن إصابة 16 شخصا بإصابات بالغة ومتنوعة ، وتم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام .

وكان مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا يفيد بإنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري ، وبإنتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث ، تبين إصابة 16 شخصا في إنقلاب سيارة ربع نقل، وعلي الفور تم نقلهم المصابين لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق متصل كلف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري شرق كوبري أبو شناف بمركز المنيا.

والذي أسفر عن إصابة 16 شخصًا ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي الرعاية الطبية ، وعلى الفور.

انتقل السكرتير العام إلى مستشفى المنيا العام للإطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجها مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى بعد استكمال العلاج .

وأوضح مدير مستشفى المنيا العام ، أنه تم تحويل خمس حالات من المصابين ، إلى مستشفى الصدر لإجراء فحوصات بالأشعة المقطعية، مؤكدا استقرار حالة المصابين وتقديم الخدمات الطبية الكاملة لهم طوال فترة إقامتهم بالمستشفى، واستكمال علاجهم.