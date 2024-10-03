البورصة تسترد خسائرها وتربح 49.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

استردت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس خسائرها التي تكبدتها أمس بسبب مخاوف تصاعد التوترات السياسية في المنطقة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 49.3 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 2.221.3 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوي 31720 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى7557 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.6 % ليغلق عند مستوى 10784 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 7.7 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب و المصريين للبيع وسط تداولات 4 مليار جنيه.