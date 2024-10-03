يبدأ يناير 2025.. الرعاية الصحية توقع برنامج توأمة مع مستشفيات فوش الفرنسية

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بزيارة ميدانية إلى مستشفى فوش (FOCH)، أحد أكبر المستشفيات الخاصة في العاصمة الفرنسية باريس.

جاءت هذه الزيارة في ختام زيارة الدكتور أحمد السبكي إلى دولة فرنسا للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي (Egypt - France Business Forum)، المنعقد في باريس.

وكان في استقبال الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لمستشفى فوش، الدكتور جيروم فاينباخ، نائب مدير قطاع الشئون الدولية والأوروبية بالمجموعة الوزارية للتضامن الاجتماعي (وزارة العمل، الصحة، التضامن)، والدكتور جاك ليجليز، المدير العام لمستشفيات فوش الفرنسية، والسيد إميل جوكي، المدير التنفيذي لجمعية الرعاية الصحية الفرنسية، وممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية، ورؤساء أقسام المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز التعاون الدولي في تبني الابتكارات الطبية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.

وأضاف السبكي، أن مستشفى فوش تُعتبر رائدة في مجالها، إذ تضم 600 سرير وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية. يتميز المستشفى بمستوى عالٍ من الرعاية الصحية، حيث يضم فريقًا من الأطباء المتخصصين، كما يحرص على تلبية احتياجات المرضى الدوليين وتحقيق أعلى معايير الجودة والراحة للمرضى.

وأشار الدكتور السبكي، إلى أنه خلال الجولة التفقدية، تم الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في التشخيص والعلاج، كما تم مناقشة سبل التعاون المستقبلية بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومستشفى فوش، مع التركيز على برامج التوأمة لتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة ومتعددة التخصصات الطبية.

وأضاف السبكي، أنه تم الاتفاق على توقيع برنامج توأمة مع مستشفيات فوش الفرنسية يبدأ تنفيذه يناير القادم، لافتًا إلى أن برنامج التوأمة يتضمن نقل الخبرات في زراعة الرئة والرحم والأشعة التداخلية ويشمل زيارات الخبراء لتعزيز قدرات الكوادر الطبية واستمرار تحسين جودة الرعاية بما يتماشى مع التطورات العالمية.

واختتم السبكي، بالتأكيد على أهمية هذه الزيارات الميدانية في الاطلاع على التجارب العالمية الناجحة. وفي إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الصحية العالمية، مؤكدًا أن تساهم هذه الجهود في تحسين خدمات الرعاية الصحية ورفعها إلى المعايير العالمية، فضلاً عن تعزيز الابتكار والريادة في قطاع الصحة بمصر.

ومن جانبه، أعرب الدكتور جاك ليجليز، المدير العام لمستشفيات فوش الفرنسية، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير المنظومة الصحية بمصر. وأكد ليجليز أن التعاون مع الهيئة يمثل فرصة عظيمة لتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات وكفاءات طبية نادرة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق النجاح المشترك.

وأضاف ليجليز، أن مستشفيات فوش تتطلع إلى تعزيز هذا التعاون من خلال برامج التوأمة المتفق عليها، والتي ستفتح آفاقًا جديدة للابتكار وتبادل المعرفة، مما سيسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في كلا البلدين ودعم التقدم في مجال الطب والرعاية الصحية على مستوى عالمي.

وتجدر الإشارة، إلى أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يعتبر حدثًا بارزًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، حيث يجمع ممثلي الحكومتين والقطاع الخاص من الجانبين. يهدف المنتدى إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية، التكنولوجيا، والاستثمار. كما يسعى المنتدى إلى استقطاب الاستثمارات الفرنسية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحسين الخدمات، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

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