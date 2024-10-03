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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

المعهد الدبلوماسي ينظم فعالية موسعة مع سفراء الدول الأعضاء في رابطة الآسيان

معهد الدراسات الدبلوماسية
معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والهجرة

قام معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بتنظيم واستضافة فعالية خاصة موسعة مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، وذلك في سياق البرامج والأنشطة التي ينظمها لتدريب وتأهيل الملحقين الدبلوماسيين الموجودين بالمعهد.

 

 وشارك في الفعالية سفراء ورؤساء بعثات كل من الفلبين وبروناي وميانمار وكمبوديا وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام وسنغافورة، وهدفت إلى تعريف الملحقين المتدربين بنشأة وأهداف رابطة الآسيان، وأهم الإنجازات التي حققتها على مدار الأعوام الـ 57 منذ تأسيسها، وأبرزمرتكزات سياساتها الخارجية، وطبيعة العلاقات الثنائيةالمتميزة التي تربط بين جميع دولها الأعضاء ومصر.

 

ورحب السفير وليد حجاج مساعد وزير الخارجية مدير المعهد بأواصر الصداقة الممتدة التي تجمع بين مصر ودول الرابطة وأثنى على الدور الفاعل الذي تضطلع به الرابطة في محيطها الجغرافي وإسهامها الطويل في دعم جهود دفع السلم والأمن والإستقرار على المستوى الدولي؛ كما أبدى تقديره لتعاون سفراء وبعثات دول الرابطة مع المعهد من أجل إثراء برامج المعهد وتبادل الخبرات مع الملحقين المتدربين بالمعهد حول مجمل القضايا والتطورات المثارة على المستويين الإقليمي والدولي.


وقام سفير سنغافورة، بصفته الرئيس الحالي لمجموعة سفراء رابطة الآسيان بالقاهرة، بإطلاع الملحقين المتدربين على مجمل أنشطة الرابطة وآليات عملها ومختلف التحديات التي تواجهها منطقة جنوب شرق آسيا وأوجه تعاونها مع مصر؛ كما قام بقية سفراء الرابطة بمناقشة الملحقين حول الدروس المستفادة من العمل التكاملي لدول الرابطة ومسار التعاون والإندماج الذي تمضي فيه ورؤيتها للمنظومة الدولية متعددة الأطراف وغير ذلك من قضايا تمثل أهمية سياسية مشتركة لمصر والرابطة.

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