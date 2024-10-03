حزب الله يفجر دبابة ميركافا في مستعمرة نطوعة الإسرائيلية

فجر حزب الله في لبنان، مساء اليوم الخميس، دبابة ميركافا في مستعمرة نطوعة الإسرائيلية بصاروخ موجه.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:05 من بعد ظهر يوم الخميس 3-10-2024 دبابة ميركافا في مستعمرة نطوعة بصاروخ موجّه.

عملية عبوة سجيل الناسفة

وأعلن حزب الله مسؤليته عن استهداف قوة مشاة إسرائيلية معادية متسللة، بعبوة سجيل، في منطقة جبانة بلدة يارون، جنوب لبنان.

ونشر حزب الله عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، ولدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه جبانة بلدة يارون، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس 3-10-2024 عبوة سجيل بالقوة المتقدمة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.