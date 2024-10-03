"اختنقت من الدخان" .. مصرع أم ندي أشهر صانعة فطير مشلتت بالمنوفية

لقيت سيدة مصرعها، تدعي أم ندي أشهر صانعة فطير مشلتت بالمنوفية، أثر نشوب حريق بأسطوانة الغاز في منزلها بمدينة شبين الكوم، بسبب تسريب غاز أثناء إعدادها الطعام، وفشلت محاولات إنقاذ حياتها، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

«بلاغ حريق بمنزل في المنوفية»

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بورود بلاغ حريق في وحدة سكنية تابعة لدائرة القسم، وعلى الفور تم التنسيق مع الحماية المدنية والإسعاف للانتقال إلى مكان الحادث والتعامل مع الحريق.

مصرع سيدة في حريق منزلها بالمنوفية



وبالانتقال والفحص تبين مصرع سيدة في الحريق، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق ومنعت امتداده لأماكن أخرى، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالمعاينة تبين وجود تسريب غاز أثناء تحضير السيدة للطعام، ونشب الحريق وفشلت في النجاة منه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.