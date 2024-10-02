نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود كلية الزراعة في رفع تصنيف الجامعة

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن جهود علماء كلية الزراعة بنين القاهرة أسهمت بشكل كبير في رفع تصنيف جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى أن هذه الجهود من شأنها أن تؤدي إلى دعم أهداف التنمية المستدامة وتدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء الإنسان.

وقدم صديق خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية المصرية لعلوم الأراضي بالتعاون مع قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة بنين بالقاهرة تحت عنوان: "الإدارة المستدامة لاستخدامات الأراضي والمياه بين الواقع والمأمول في ظل التغيرات المناخية" التهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح صديق أن مصر الكنانة حصن أمن وأمان للأمة العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن مصر ذكرت في القرآن الكريم في أكثر من موضع صراحة، كما توجد سورة كاملة في القرآن الكريم باسم سورة التين، لافتًا إلى أن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- كان سباقًا في دعوته للحفاظ على البيئة؛ فكان يوصي أصحابه في الجيوش ويقول لهم: لا تقطعوا شجرة ولا ترهبوا امرأة ولا شيخًا كبيرًا ولا طفلًا.

وأضاف صديق أن الأزهر الشريف كعبة للعلم وقبلة للعلماء من مختلف أنحاء العالم، وأروقة الأزهر الشريف كان يدرس فيها جميع العلوم والمعارف، لافتًا إلى الشيخ أحمد الدمنهوري كان أحد مشايخ الأزهر وكان يطلق عليه: الشيخ الطبيب والشيخ الموسوعي.

وبين صديق أن القرآن الكريم في سورة عبس دعا الإنسان إلى التدبر والتأمل والتفكر في نعم الله التي لا تحصى ولا تعد، فقال: ﴿ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾.

وفي ختام كلمته أكد نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث أن كلية الزراعة كان لها الفضل الكبير في تصدر جامعة الأزهر في عديد من التصنيفات العالمية بجهود أساتذتها العلمية ونشرهم الدولي مما جعل قطاع الزراعة في جامعة الأزهر قطاعًا متميزًا على مستوى العالم.