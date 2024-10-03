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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الاتحاد يكشف موعد عودة كانتي من الإصابة

كانتي لاعب الاتحاد
كانتي لاعب الاتحاد

كشفت مصادر مقربة من نادي الاتحاد السعودي موعد عودة النجم الدولي الفرنسي نجولو كانتي، ومشاركته في مباريات النمور بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وذكرت التقارير أن كانتي سوف يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الاتحاد أمام القادسية والتي ستكون يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري، لحساب الجولة السابعة من الدوري السعودي.

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بيولي يستقر على تشكيلة الاتحاد لمواجهة الأخدود اليوم في الدوري السعودي

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موعد مباراة الاتحاد والأخدود اليوم والقناة الناقلة والمعلق

بيولي يستقر على تشكيلة الاتحاد لمواجهة الأخدود

استقر المدير الفني ستيفانو بيولي على تشكيلة الاتحاد التي سيدفع بها في مباراة اليوم ضد الأخدود والتي ستجمع الفريقين بملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الأخدود ..

حارس المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: مهند الشنقيطي – عبد الإله العمري – معاذ فقيهي – حسن كادش.

الوسط: نجولو كانتي – فابينيو – حسام عوار.

الهجوم موسى ديابي – ستيفن بيرجفاين – كريم بنزيما.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، حصدها من 5 جولات بواقع 4 انتصارات وهزيمة، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

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