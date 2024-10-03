ارتفاع المؤشر الرئيس للبورصة بختام تعاملات جلسة اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 49 مليار جنيه عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 31720 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 13751 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 7557 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 10784 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 3218 نقطة.