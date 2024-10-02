البورصة تخسر 30 مليار جنيه بنهاية التعاملات وسط مخاوف المستثمرين من تصاعد العنف بالمنطقة

تراجعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية متأثرة بمبيعات الأجانب والعرب بسبب مخاوف تصاعد التوترات السياسية في المنطقة.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 30 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.172.70 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 31332 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى7445 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 2 % ليغلق عند مستوى 10612 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 1.1 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب والأجانب للبيع وسط تداولات 4.4 مليار جنيه.